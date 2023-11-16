Литва розширила можливість збереження подвійного громадянства для дітей емігрантів

Сейм Литви схвалив поправки до Закону про громадянство, які розширюють можливості набуття литовського громадянства дітьми, народженими у литовських батьків за кордоном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Нові поправки дають змогу дітям литовських батьків подати заяву про набуття литовського громадянства до досягнення 18 років, якщо вони набули громадянства іншої держави за народженням у період з 11 березня 1990 року по 22 липня 2008 року.

Також можуть звертатися за набуттям литовського громадянства і дорослі в разі отримання права на громадянство відповідно до цього винятку.

Подавати заяви на отримання громадянства за кордоном можна буде в дипломатичних представництвах і консульських установах Литви.

Раніше МВС Литви звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) з проханням перевірити 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.

Це рішення ухвалили після повідомлення ЗМІ про те, що російська балерина Ілзе Лієпа, яка також має литовське громадянство, публічно розхвалила президента РФ Владіміра Путіна і його війну в Україні.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа нещодавно позбавив литовського громадянства російську фігуристку Маргариту Дробязко.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримувала тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.