Президент Латвії сумнівається в доцільності використання спецрейсів експрем’єром

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс вважає, що польоти колишнього прем'єр-міністра і нинішнього міністра закордонних справ Криш’яніса Каріньша на приватних літаках могли бути неспівмірними та економічно невигідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Ринкевичс погодився з тим, що політики повинні мати можливість користуватися спеціальними рейсами, наприклад, під час Covid-19 і для різних незапланованих візитів. Однак він занепокоєний тим, що це перетворилося на практику, за якої більше не оцінюють співмірність і найдешевші варіанти.

"Треба сказати, що інформація, з якою ми ознайомилися, показує, що, найімовірніше, це було не так і можна було використовувати комерційні рейси", – сказав президент.

Він також вважає, що комунікація Каріньша про ситуацію була не дуже вдалою – цю практику необхідно було роз'яснити громадськості. Пояснення Державної канцелярії також недостатні. На думку Ринкевичса, залучення Держконтролю до оцінки процесу допоможе зрозуміти, чи дотримувалася пропорційність.

Загалом Ринкевичс скептично оцінює співмірність використання таких польотів у конкретних випадках. "Ні з погляду комунікації, ні з погляду оцінки польотів ми не можемо сказати, що це було правильно", – сказав глава держави, додавши, що, на його думку, у майбутньому від такої практики слід відмовитися і в кожному конкретному випадку пояснювати, чому було обрано саме такий спосіб.

У середині листопада міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш відповів на критику щодо витрат на приватні авіарейси в той час, коли він ще обіймав посаду прем'єра.

"Я не згоден. Я вважаю, що прем'єр-міністр повинен сидіти за столом переговорів там, де вони відбуваються. Поїздки – це всього лише засіб дістатися з Риги в іншу точку", – заявив він.

Варто зазначити, що Латвія розпочала неофіційні консультації на міждержавному рівні щодо можливого висування міністра закордонних справ Кріш'яніса Каріньша на посаду генерального секретаря НАТО.