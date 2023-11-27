Президент Латвии сомневается в целесообразности использования спецрейсов экс-премьером

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что полеты бывшего премьер-министра и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Ринкевичс согласился с тем, что политики должны иметь возможность пользоваться специальными рейсами, например, во время COVID-19 и для различных незапланированных визитов. Однако он обеспокоен тем, что это превратилось в практику, при которой больше не оценивают соразмерность и самые дешевые варианты.

"Надо сказать, что информация, с которой мы ознакомились, показывает, что, скорее всего, это было не так и можно было использовать коммерческие рейсы", – сказал президент.

Он также считает, что коммуникация Кариньша о ситуации была не очень удачной – эту практику необходимо было разъяснить общественности. Объяснения Государственной канцелярии также недостаточны.

По мнению Ринкевичса, привлечение Госконтроля к оценке процесса поможет понять, соблюдалась ли пропорциональность.

В целом президент скептически оценивает соразмерность использования таких полетов в конкретных случаях. "Ни с точки зрения коммуникации, ни с точки зрения оценки полетов мы не можем сказать, что это было правильно", – сказал глава государства, добавив, что, по его мнению, в будущем от такой практики следует отказаться и в каждом конкретном случае объяснять, почему был выбран именно такой способ.

В середине ноября министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш ответил на критику относительно расходов на частные авиарейсы в то время, когда он еще занимал должность премьера.

"Я не согласен. Я считаю, что премьер-министр должен сидеть за столом переговоров там, где они происходят. Поездки – это всего лишь способ добраться из Риги в другую точку", – заявил он.

Стоит отметить, что Латвия начала неофициальные консультации на межгосударственном уровне относительно возможного выдвижения Кариньша на должность генерального секретаря НАТО.