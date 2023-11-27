Російський газ знову почав надходити до Чехії

Деякі трейдери почали імпортувати російський газ до Чехії в жовтні.

Про це повідомив міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Із загального обсягу поставок з січня по кінець жовтня цього року на російський газ припало 79,6 млн кубометрів, або 1,2 відсотка. Інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.

Дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південно-Моравському краї також свідчать про те, що російський газ почав надходити до Чехії.

"З початку жовтня газ на цій прикордонній станції вже не йде з Чехії до Словаччини, як раніше, а зі Словаччини до Чехії. І це в обсязі до 100 гігават-годин на добу", – повідомив головний економіст Trinity Bank Лукаш Кованда, посилаючись на інформацію агентства Bloomberg. За його словами, до 40 відсотків газу, що імпортується до Чехії, наразі надходить з Росії.

З огляду на те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції, зазначив Сікела.

"Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ", – додав він.

Згідно з попередньою інформацією міністерства, російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року. Держава замінила його газом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка російського газу становила близько 97%.

"Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС", – заявив Сікела.

Раніше в уряді Чехії заявили, що вперше в історії позбулися залежності від російського газу.

У жовтні чеський прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що його країна позбудеться залежності від російської нафти протягом наступних кількох місяців.