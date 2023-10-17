Чехія позбудеться залежності від нафти з РФ "за кілька місяців" – прем’єр

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що його країна позбудеться залежності від російської нафти протягом наступних кількох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, Фіала заявив на міжнародній інвестиційній конференції SH!FTS у Празі.

Голова чеського уряду сказав, що Чехія повинна стати набагато сильнішою державою в плані енергетики, зокрема контролю над ключовими сировинними ресурсами. Серед іншого, він згадав посилення ролі держави в енергетичному секторі.

Як приклад Фіала навів частку чеського уряду в терміналах скрапленого природного газу та підготовку до будівництва нових ядерних реакторів – як звичайних, так і малих модульних

"Усіма цими кроками ми будуємо справжній енергетичний суверенітет. Це те, що є абсолютно необхідним у наш час", – сказав він.

Говорячи про енергоресурси з Росії, прем’єр Чехії нагадав, що його уряд у минулому році вжив заходів, щоб позбутись залежності від російської сировини – зокрема газу – й буде продовжувати робити це надалі.

Російська нафта надходить до Чехії з двох напрямків, а саме нафтопроводом "Дружба" з Росії через Україну та Словаччину і нафтопроводом IKL, з'єднаним поблизу Інгольштадта, Німеччина, з нафтопроводом TAL з Трієста, Італія.

В Європейському Союзі заборона на імпорт нафти з Росії діє з минулого року. Однак Чехія домовилася про звільнення від санкцій на імпорт російської нафти, яка продається зі знижкою порівняно з нафтою марки Brent.

У першій половині цього року частка нафти, імпортованої Чехією з російського нафтопроводу "Дружба", становила близько 65%, в порівняння з 56% минулого року.