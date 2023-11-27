Российский газ снова начал поступать в Чехию

Некоторые трейдеры в октябре начали импортировать в Чехию российский газ, прекративший поступать с начала этого года.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Из общего объема поставок с января по конец октября этого года на российский газ пришлось 79,6 млн кубометров, или 1,2 процента. Информация о конкретных импортерах является коммерческой тайной.

Данные со станции передачи в Ланжхоте в Южноморавском крае также свидетельствуют о том, что российский газ начал поступать в Чехию.

"С начала октября газ на этой пограничной станции уже не идет из Чехии в Словакию, как раньше, а из Словакии в Чехию. И это в объеме до 100 гигаватт-часов в сутки", – сообщил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg. По его словам, до 40 процентов газа, импортируемого в Чехию, в настоящее время поступает из России.

Учитывая то, что некоторые страны все еще не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции, отметил Сикела.

"Однако я считал бы правильным, чтобы потребители были проинформированы, если они покупают газ у поставщиков, которые покупают российский газ", – добавил он.

Согласно предварительной информации министерства, российский газ прекратил поступать в Чехию с начала этого года. Государство заменило его газом из Норвегии и сжиженным газом LNG из Нидерландов и Бельгии. В предыдущие годы доля российского газа составляла около 97%.

"Необходимо рассмотреть, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС", – заявил Сикела.

Ранее в правительстве Чехии заявили, что впервые в истории избавились от зависимости от российского газа.

В октябре чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна избавится от зависимости от российской нефти в течение следующих нескольких месяцев.