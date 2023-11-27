У Туска кажуть, що опозиція сформувала уряд на 100%

В опозиції Польщі заявили, що уряд кандидата в прем'єри від "Громадянської коаліції" Дональда Туска вже повністю сформований.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Radio Zet заявив депутат від "Громадянської коаліції" Марчин Кервінський.

"Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска з погляду складу міністрів є на 100 відсотків сформованим", – зазначив він.

Сама радіостанція Radio Zet називає Кервінського найімовірнішим міністром внутрішніх справ і адміністрації в новому уряді.

За словами депутата, цілком ймовірно, що міністерство науки очолить представник іншої партії об'єднаної опозиції – "Лівиці", де Туск "знайшов правильного кандидата, кандидата-жінку", і саме він повідомить, хто увійде до складу його кабінету.

Кервінський також наголосив, що участь жінок у новому уряді "буде, безумовно, збільшена".

Нагадаємо, що польська опозиція звинувачує чинного прем’єр-міністра Матеуша Моравецького у затягуванні часу його спроби сформувати уряд.

Моравецький у понеділок представить склад свого уряду, який, утім не має шансів на отримання вотуму довіри у парламенті. Далі ж прем’єр протягом 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

За конституцією, якщо ця спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів. Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму.

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