В Туска говорят, что оппозиция сформировала правительство на 100%

В оппозиции Польши заявили, что правительство кандидата в премьеры от "Гражданской коалиции" Дональда Туска уже полностью сформировано.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Radio Zet заявил депутат от "Гражданской коалиции" Марчин Кервиньский.

"Правительство премьер-министра Дональда Туска с точки зрения состава министров на 100 процентов сформировано", – отметил он.

Сама радиостанция Radio Zet называет Кервиньского наиболее вероятным министром внутренних дел и администрации в новом правительстве.

По словам депутата, вполне вероятно, что министерство науки возглавит представитель другой партии объединенной оппозиции – "Левицы", где Туск "нашел правильного кандидата, кандидата-женщину", и именно он сообщит, кто войдет в состав его кабинета.

Кервиньский также отметил, что участие женщин в новом правительстве "будет, безусловно, увеличено".

Напомним, что польская оппозиция обвиняет действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого в затягивании времени его попытки сформировать правительство.

Моравецкий в понедельник представит состав своего правительства, у которого, впрочем, нет шансов на вотум доверия в парламенте. Далее же премьер в течение 14 дней должен обратиться к Сейму с просьбой о вотуме доверия.

По конституции, если эта попытка проваливается, то инициативу формирования правительства перебирает на себя Сейм. Кандидата в премьеры может выдвинуть группа в не менее 46 депутатов. Сейм избирает премьера простым большинством голосов.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.