Столтенберг розповів, як оцінює готовність союзників далі підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ перед зустріччю Північноатлантичної ради.

Столтенберг зазначив, що зі свого спілкування з союзниками бачить їхнє "непохитне зобов’язання" далі допомагати Україні і йдеться про безпрецедентні масштаби військової допомоги.

Він нагадав, що лише нещодавно Німеччина анонсувала додаткові 8 млрд і Нідерланди – 2 млрд євро на підтримку України, а також – про роботу "коаліції ППО", 20 союзників у якій дбають не лише про підтримання вже переданих систем та достатню кількість ракет, а й про те, як допомогти Україні ще краще захищатися від повітряних атак; про створений у Румунії центр для навчання пілотів на F-16.

Столтенберг зауважив, що попри значну військову підтримку з боку союзників Україні поки не вдалося суттєво зрушити лінію фронту, і це чергове нагадування, що Заходу не варто недооцінювати Росію.

"Їхній ВПК працює в режимі воєнного часу, вони здатні постачати свої сили боєприпасами і новою зброєю, вони отримали чимало снарядів від Північної Кореї і вони готові жертвувати своїми людьми. І це ускладнює для України територіальні здобутки, на які усі ми сподіваємося", – зазначив генсек НАТО.

"Ми маємо далі підтримувати Україну. У наших безпекових інтересах – щоб президент Путін не переміг у цій війні", – наголосив Єнс Столтенберг.

На брифінгу він пояснив також, чому не можна казати про відсутність військових успіхів України у кампанії 2023 року, попри майже нерухому лінію фронту.

Крім того, Столтенберг повідомив, що союзники узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО.