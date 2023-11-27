Столтенберг пояснив, у чому бачить успіх України, попри майже нерухомий фронт

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що бачить здобутки України у кампанії 2023 року, попри те, що лінія фронту майже не рухається.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ про те, чи розуміють союзники, що ситуація на полі бою близька до глухого кута, та як планують допомогти змінити це.

Столтенберг зауважив, що хоча фронт справді майже не рухається, інтенсивність бойових дій залишається дуже високою, особливо на сході України в останні тижні.

"Ми вражені хоробрістю й професіоналізмом українських сил і їхньою спроможністю бити по тилах вглиб контрольованої Росією території", – зазначив він.

"Воєнні успіхи можна вимірювати квадратними метрами, але також і втратами, які завдаються противнику. Так, фронт не дуже зрушив з місця… Але українцям вдалося завдати російським загарбникам значних втрат – і серед особового складу, і серед їхніх воєнних спроможностей. Це значні здобутки. Також Україні вдалося витіснити Чорноморський флот РФ зі значної частини Чорного моря", – зауважив генсек НАТО.

Він закликав також не забувати, які оцінки та настрої панували на початку повномасштабної війни, коли більшість прогнозували швидку поразку України, та до кінця 2022 року Україна звільнила велику частку територій.

Нагадаємо, розвідка Британії в останньому огляді зазначила, що за останні шість тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабної війни.

Перед цим зазначали, що Росія, ймовірно, перекидає на фронт системи ППО з Калінінградської області, хоча вважає цей регіон найбільш стратегічно вразливим.