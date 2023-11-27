Столтенберг рассказал, как оценивает готовность союзников дальше поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответе на вопросы СМИ перед встречей Североатлантического совета.

Столтенберг отметил, что из своего общения с союзниками видит их "непоколебимое обязательство" дальше помогать Украине и речь идет о беспрецедентных масштабах военной помощи.

Он напомнил, что только недавно Германия анонсировала дополнительные 8 млрд и Нидерланды – 2 млрд евро на поддержку Украины. Генсек также сказал о работе "коалиции ПВО", 20 союзников в которой заботятся не только о поддержании уже переданных систем и достаточном количестве ракет, но и о том, как помочь Украине еще лучше защищаться от воздушных атак; о созданном в Румынии центре для обучения пилотов на F-16.

Столтенберг отметил, что несмотря на значительную военную поддержку со стороны союзников Украине пока не удалось существенно сдвинуть линию фронта, и это очередное напоминание, что Западу не стоит недооценивать Россию.

"Их ВПК работает в режиме военного времени, они способны снабжать свои силы боеприпасами и новым оружием, они получили немало снарядов от Северной Кореи и они готовы жертвовать своими людьми. И это затрудняет для Украины территориальные достижения, на которые все мы надеемся", – отметил генсек НАТО.

"Мы должны дальше поддерживать Украину. В интересах нашей безопасности – чтобы президент Путин не победил в этой войне", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

На брифинге он объяснил также, почему нельзя говорить об отсутствии военных успехов Украины в кампании 2023 года, несмотря на почти неподвижную линию фронта.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что союзники согласуют рекомендации по реформам, которые нужно осуществить Украине для готовности к членству в НАТО.