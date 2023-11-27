Шотландія поки не зможе помилувати засуджених понад 300 років тому "відьом"

Уряд Шотландії відмовився від планів оголосити офіційне помилування для приблизно чотирьох тисяч жінок, яких між серединою XVI і серединою XVIII століть засудили за "відьомство".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Ініціативу про помилування засуджених за "відьомство" у 2022 році внесла до парламенту членкиня Шотландської національної партії Наталі Дон. Документ передбачав формальне помилування всіх засуджених за законом про чаклунство 1563 року, який уже давно втратив чинність.

Законопроєкт, покликаний, серед іншого, припинити "продовження жінконенависництва", підтримали тодішня перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен і феміністські групи.

Але коли Наталі Дон стала міністеркою у справах дітей у новому шотландському уряді Хумзи Юсафа, документ зняли з порядку денного, оскільки правила парламенту країни забороняють міністрам просувати власні законопроєкти.

"Депутатський законопроєкт Наталі Дон був відкликаний, коли її призначили міністеркою, оскільки, згідно з правилами парламенту, шотландські міністри не просувають депутатські законопроєкти. Міністри не планують ухвалювати закони в цій сфері", – сказав речник уряду Шотландії.

У Шотландії у 1563 році ухвалили закон, який передбачав смертну кару за "відьомство", хоча його визначення там не наводилось. Першим масовим випадком "полювання на відьом" у країні став процес 1590 року над групою переважно жінок, яких звинуватили у змові з "дияволом" для вбивства короля Якова VI Шотландського.

Тортур і страт у Шотландії зазнали загалом близько чотирьох тисяч людей. Розправи формально припинились лише у 1736 році, коли британський парламент скасував шотландський закон про чаклунство і паралельний англійський закон.

Минулого року регіональний парламент Каталонії своєю резолюцією офіційно виправдав сотні жінок, страчених у XV-XVIII сторіччях за звинуваченнями у "чаклунстві".