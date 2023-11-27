Шотландия пока не сможет помиловать осужденных более 300 лет назад "ведьм"

Правительство Шотландии отказалось от планов объявить официальное помилование для примерно четырех тысяч женщин, которых между серединой XVI и серединой XVIII веков осудили за "ведьмовство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Инициативу о помиловании осужденных за "ведьмовство" в 2022 году внесла в парламент член Шотландской национальной партии Натали Дон. Документ предусматривал формальное помилование всех осужденных по закону о колдовстве 1563 года, который уже давно утратил силу.

Законопроект, призванный, среди прочего, прекратить "продолжение женоненавистничества", поддержали тогдашний первый министр Шотландии Никола Стерджен и феминистские группы.

Но когда Натали Дон стала министром по делам детей в новом шотландском правительстве Хумзы Юсафа, документ сняли с повестки дня, поскольку правила парламента страны запрещают министрам продвигать собственные законопроекты.

"Депутатский законопроект Натали Дон был отозван, когда ее назначили министром, поскольку, согласно правилам парламента, шотландские министры не продвигают депутатские законопроекты. Министры не планируют принимать законы в этой сфере", – сказал представитель правительства Шотландии.

В Шотландии в 1563 году приняли закон, который предусматривал смертную казнь за "ведьмовство", хотя его определение там не приводилось. Первым массовым случаем "охоты на ведьм" в стране стал процесс 1590 года над группой преимущественно женщин, которых обвинили в сговоре с "дьяволом" для убийства короля Якова VI Шотландского.

Пыткам и казням в Шотландии подверглись в общей сложности около четырех тысяч человек. Они формально прекратились только в 1736 году, когда британский парламент отменил шотландский закон о колдовстве и параллельный английский закон.

В прошлом году региональный парламент Каталонии своей резолюцией официально оправдал сотни женщин, казненных в XV-XVIII веках по обвинению в "колдовстве".