У ПАРЄ створили спецкомітет з питань українських дітей

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в понеділок схвалило склад спеціального комітету зі становища дітей України.

Про це у Facebook повідомила українська депутатка, членкиня делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, пише "Європейська правда".

Спецкомітет із питань українських дітей у ПАРЄ очолила українська делегатка Олена Хоменко. До його складу також увійшли сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір, та Олександра Устінова.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", – додала вона.

У квітні Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

ПАРЄ також закликало Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.