В ПАСЕ создали спецкомитет по вопросам украинских детей

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 27 ноября, одобрило состав специального комитета по положению детей Украины.

Об этом в Facebook сообщила украинский депутат, член делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, пишет "Европейская правда".

Спецкомитет по вопросам украинских детей в ПАСЕ возглавила украинский делегат Елена Хоменко. В его состав также вошли сама Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, и Александра Устинова.

"Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат", – добавила она.

В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

ПАСЕ также призвало Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.