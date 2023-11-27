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В ПАСЕ создали спецкомитет по вопросам украинских детей

Понедельник, 27 ноября 2023, 21:32

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 27 ноября, одобрило состав специального комитета по положению детей Украины.

Об этом в Facebook сообщила украинский депутат, член делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, пишет "Европейская правда".

Спецкомитет по вопросам украинских детей в ПАСЕ возглавила украинский делегат Елена Хоменко. В его состав также вошли сама Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, и Александра Устинова.

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"Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат", – добавила она.

В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

ПАСЕ также призвало Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

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