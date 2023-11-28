Премьер Саксонии хочет заморозки войны, потому что ни Украина, ни РФ не способны выиграть

Учитывая военную ситуацию в Украине, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призывает федеральное правительство переоценить ситуацию.

Об этом политик Христианско-демократического союза сказал в интервью Tagesspiegel, передает "Европейская правда".

"Ни Россия, ни Украина не могут выиграть эту войну", – заявил Кречмер.

"Вместо того чтобы выступать с дипломатическими инициативами, министр иностранных дел Германии говорит, что сейчас не время для дипломатии. Госпожа Бербок всегда хочет только поставлять оружие, а этого мало", – сказал он.

Сейчас же, по его мнению, нужна "воля к замораживанию этого конфликта – признать, что мы, возможно, не сможем окончательно решить его в этом поколении, что не каждый квадратный метр украинской территории может быть освобожден немедленно, что означало бы невероятную жертву крови".

Кречмер вместе с тем подчеркнул, что он не заинтересован в том, чтобы Киев с самого начала отказался от национальной территории и тем самым вознаградил российскую атаку земельными приобретениями.

"Крым – это украинская территория, на чем мы справедливо настаиваем с 2014 года", – говорит глава правительства Саксонии.

"Вопрос лишь в том, настаивает ли Киев на немедленном возвращении Крыма или готов ждать стратегического окна в будущем", – отметил он.

Кречмер также похвалил канцлера Олафа Шольца за промедление с предоставлением Украине крылатых ракет Taurus.

Напомним, что это не первое подобное заявление премьера Саксонии. Ранее он заявлял, что хотел бы возвращения к торговле с Россией и скорейшего "дипломатического завершения" войны. Также Кречмер критиковал решение правительства о поставках танков Украине и визовые ограничения для россиян.