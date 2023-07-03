Прем’єр німецької Саксонії хоче повернення до торгівлі з Росією

Прем’єр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та хоче якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни.

Як пише "Європейська правда, його слова наводить німецьке видання Focus.

В інтерв’ю Кречмер, що входить до опозиційного "Християнсько-демократичного союзу", заявив, що потрібно "набагато більше покладатися на дипломатію у завершенні війни в Україні", та висловив сподівання, що федеральний уряд "буде відкритим до цього".

Кречмер також заявив, що Німеччина не має зарікатися ще колись купувати російський газ через ситуацію, яка є зараз, та що він не хоче чути фразу "ніколи більше з Росією".

"Нам треба буде переосмислити все: про атомну енергетику, відмову від вугілля, домашній газ, "Північний потік-1", розширення використання відновлюваних джерел", – заявив політик, додавши, що потрібно зробити все можливе для зниження цін на енергоносії.

Раніше Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян.