Серед звільнених бойовиками ХАМАС заручників є громадяни Франції і Німеччини

Серед звільнених напередодні бойовиками ХАМАС 11 заручників є громадяни Франції та Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Серед 11 громадян, звільнених з Гази, троє громадян Франції, двоє громадян Німеччини і шестеро громадян Аргентини, повідомили в Міністерстві закордонних справ Катару.

Більшість звільнених – неповнолітні.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав звільнення трьох французьких заручників.

"Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників", – сказав Макрон.

В обмін на звільнення заручників ізраїльська влада відпустила 33 палестинських в’язні.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен повернеться цього тижня на Близький Схід, оскільки США сподіваються знайти спосіб продовжити режим припинення вогню в Газі і звільнити більше заручників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.