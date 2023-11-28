Среди освобожденных боевиками ХАМАС заложников есть граждане Франции и Германии

Среди освобожденных накануне боевиками ХАМАС 11 заложников есть граждане Франции и Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Среди 11 граждан, освобожденных из Газы, трое граждан Франции, двое граждан Германии и шестеро граждан Аргентины, сообщили в Министерстве иностранных дел Катара.

Большинство освобожденных – несовершеннолетние.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал освобождение трех французских заложников.

"Мы сохраняем полную мобилизацию, чтобы добиться освобождения всех заложников", – сказал Макрон.

В обмен на освобождение заложников израильские власти отпустили 33 палестинских заключенных.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен вернется на этой неделе на Ближний Восток, поскольку США надеются найти способ продлить режим прекращения огня в Газе и освободить больше заложников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал к продолжению временного прекращения огня в секторе Газы, где Израиль ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.