США виділять Україні 25 млн доларів на відновлення енергетики

Україна отримає від США 25 мільйонів доларів на відновлення постраждалого від російських атак енергетичного сектора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського Міненерго.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 мільйонів доларів США. Це перший внесок США до цього фонду.

"Фонд підтримки енергетики України – ефективний механізм для здійснення закупівель обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду сягнула понад 329 мільйонів євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми – анонсовані та формалізовані внески, які очікують найближчим часом.

Кошти використовують для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Крім того, Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.