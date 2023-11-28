США выделят Украине 25 млн долларов на восстановление энергетики

Украина получит от США 25 миллионов долларов на восстановление пострадавшего от российских атак энергетического сектора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского Минэнерго.

Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат Энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в Фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов США. Это первый взнос США в этот фонд.

"Фонд поддержки энергетики Украины – эффективный механизм для осуществления закупок оборудования, необходимого украинским энергетическим компаниям для восстановления и ремонтов инфраструктуры после вражеских атак", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Общая сумма обязательств по взносам от спонсоров в Фонд достигла более 329 миллионов евро. Из них на счет Фонда фактически перечислено около 192 миллиона евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальная сумма – анонсированные и формализованные взносы, которые ожидаются в ближайшее время.

Средства используют для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, он дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

Накануне стало известно, что Германия предоставит 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе.

Кроме того, Дания перечислит 7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, которые планируют направить на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.