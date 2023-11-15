Данія надасть 7 млн євро для фонду підтримки енергетики України

Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у Варшаві, інформує пресслужба Міненерго.

Як йдеться у повідомленні відомства, найближчим часом Копенгаген зробить внесок в 4 мільйони євро, тоді як ще 3 мільйони надійдуть пізніше.

За словами Огора, Данія продовжуватиме допомагати Україні в протистоянні російському агресору, зокрема в сфері енергетиці, що є чіткою позицією як уряду країни, так і данського бізнесу.

Данія стала першим спонсором Фонду, зробивши грантовий внесок на суму близько 536 тисяч євро, який спрямували на закупівлю енергетичного обладнання для 10 українських енергетичних компаній, йдеться в повідомленні Міненерго.

Раніше повідомляли, що Литва готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку РФ.

Про плани підтримки енергетичних спроможностей України заявляв і посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.