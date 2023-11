Німеччина надає 300 млн євро на енергетичні потреби України

Німеччина надає 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як пише "Європейська правда", про це в Twitter (X) повідомив посол Німеччини Мартін Єгер.

"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі", – зазначив він.

Building on our long-lasting partnership, Germany is providing Ukrenego with over 300 mn. EUR of support for grid repair and modernization. Ukrenego is among the main beneficiaries of our 200 mn. EUR contribution to the UKR Energy Support Fund. Together, we keep the lights on. pic.twitter.com/9W8Ws9el4z

За його словами, Укренерго є одним з основних бенефіціарів внеску Берліна в розмірі 200 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Посол також заявив, що провів "плідну" розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Hot take with energy minister Halushchenko. Germany is already putting over 625 mn. EUR on the line for the support of Ukraine's energy system. More is in the pipeline. Besides much needed help for repairs, we increase our support for the developement of decentralized energy. pic.twitter.com/jD7ulVJODn