Німеччина надає 300 млн євро на енергетичні потреби України

Німеччина надає 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як пише "Європейська правда", про це в Twitter (X) повідомив посол Німеччини Мартін Єгер.

"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі", – зазначив він.

Building on our long-lasting partnership, Germany is providing Ukrenego with over 300 mn. EUR of support for grid repair and modernization. Ukrenego is among the main beneficiaries of our 200 mn. EUR contribution to the UKR Energy Support Fund. Together, we keep the lights on. pic.twitter.com/9W8Ws9el4z November 27, 2023

За його словами, Укренерго є одним з основних бенефіціарів внеску Берліна в розмірі 200 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Посол також заявив, що провів "плідну" розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Hot take with energy minister Halushchenko. Germany is already putting over 625 mn. EUR on the line for the support of Ukraine's energy system. More is in the pipeline. Besides much needed help for repairs, we increase our support for the developement of decentralized energy. pic.twitter.com/jD7ulVJODn — Martin Jaeger (@MJaegerT) November 27, 2023

"Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку енергосистеми. Ще більше – в процесі підготовки. Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – резюмував Єгер.

Раніше США анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Перед цим повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Також продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики готова Литва.