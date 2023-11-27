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Німеччина надає 300 млн євро на енергетичні потреби України

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Понеділок, 27 листопада 2023, 18:57

Німеччина надає 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як пише "Європейська правда", про це в Twitter (X) повідомив посол Німеччини Мартін Єгер.

"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі", – зазначив він.

За його словами, Укренерго є одним з основних бенефіціарів внеску Берліна в розмірі 200 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Посол також заявив, що провів "плідну" розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.

"Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку енергосистеми. Ще більше – в процесі підготовки. Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – резюмував Єгер.

Раніше США анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Перед цим повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Також продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики готова Литва.

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