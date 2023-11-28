Група польських перевізників запропонувала компроміси для розблокування кордону з Україною

Одна з асоціацій польських перевізників, не залучена до блокування кордону з Україною, запропонувала своє бачення компромісу, що частково задовольнив би інтереси блокувальників.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Асоціація TLP пропонує зобов’язати віддавати 50% усіх транспортних послуг у товарообігу з Україною польським перевізникам. За їхньою пропозицією, якщо компанія-імпортер чи експортер товарів віддає більше замовлень українським перевізникам, їй загрожуватиме штраф у розмірі 30% від річного доходу.

Крім того, пропозиція вимагає реєструвати усі перевезення українськими перевізниками у системі SENT.

Керівник асоціації Мацей Вронський вважає, що бронювання щонайменш 50% послуг перевезення товарів у торгівлі з Україною дозволить досягти приблизно тих самих цілей, що й система з дозволами, і Польща таким чином не буде порушувати угоди між Україною та ЄС.

Він наголосив, що рішення потрібне якнайшвидше, тому що від блокади кордону польськими перевізниками потерпає не лише Україна, а й багато польських компаній.

На думку Вронського, для ухвалення такого законопроєкту не обов’язково чекати на формування повноцінного нового уряду.

Також TLP пропонує, щоб комітет Сейму з інфраструктури створив міжпарламентську робочу групу з Україною, яка би зайнялася проблемами, що існують у процедурі перетину кордону, та пошуком рішень для скорочення часу на черги та митні процедури.

"Ми багато років бачили небажання української влади запропонувати рішення, які би спростили транскордонний рух. Це піднімає питання, якими є мотиви. Особливо коли ми отримуємо сигнали, що деякі посадовці на кордоні використовують складну ситуацію для власної вигоди", – заявив Вронський.

На його думку, доречно, щоби ситуацію по обидва боки кордону оцінювали представники законодавчої влади, які напряму не пов’язані з адміністративною ланкою.

Пропозиції передають у польське міністерство інфраструктури.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.