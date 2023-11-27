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Уряд Польщі нарешті відреагував на блокаду кордону з Україною

Понеділок, 27 листопада 2023, 20:17

Міністерство інфраструктури Польщі в понеділок повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку три тижні організовують польські перевізники.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, яке цитує "Європейська правда".

Польській міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі "єЧерга" транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС і розвантажені на прикордонних переходах Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.

"Це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон", – пояснив Адамчик, додавши, що, на думку протестувальників, ця система "дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників".

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Також очільник Мінінфраструктури Польщі звернувся до комісара ЄС з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною ("транспортний безвіз") на ринок автомобільних перевезень ЄС.

Нагадаємо, що скасування цієї угоди є головною вимогою польських протестувальників.

Із 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". 

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Протестувальники вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для української армії; призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їхньої перевірки.

Фермери блокують прикордонний перехід у Медиці на Прикарпатті з 23 листопада. З понеділка блокада має стати цілодобовою і триватиме до 3 січня 2024 року.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі. 

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