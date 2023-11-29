У Польщі зросла кількість жертв аварії на шахті

Кількість загиблих внаслідок аварії на вугільній шахті імені Собеського, що в місті Явожно на півдні Польщі, зросла до чотирьох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталась у вівторок близько 15:30 за місцевим часом: на глибині 500 метрів під землею прорвало водопровід.

На місці інциденту у момент пориву працювали шестеро осіб: четверо загинули, ще двоє постраждали.

Tauron Wydobycie, яка володіє шахтою, є третьою найбільшою гірничодобувною компанією за обсягами видобутку вугілля в Польщі. На трьох шахтах компанії працює понад 6300 людей.

Раніше повідомляли про одного загиблого внаслідок аварії.

Згідно з офіційними даними, з початку року в Польщі в результаті нещасних випадків на шахтах загинули 11 людей, а минулого року зафіксували 36 нещасних випадків на шахтах зі смертельними наслідками.