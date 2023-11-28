Аварія на шахті в Польщі: щонайменше один загиблий

У вугільній шахті імені Собеського, що в місті Явожно на півдні Польщі, у вівторок сталась аварія, в результаті якої загинув щонайменше один гірник.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Аварія на шахті в Явожному сталась на глибині 500 метрів близько 15:45 за місцевим часом.

Вище гірниче управління в Катовіце сказало, що, за попередніми даними, причиною став неконтрольований прорив трубопроводу, який заповнювали водою.

"Усього в аварії постраждало шість людей, з них п'ять працівників шахти імені Собеського та один працівник сторонньої компанії", – повідомив Марцін Маслак, речник компанії-власника шахти Tauron Wydobycie.

Він уточнив, що трьох працівників шахти вже підняли на поверхню. Двох постраждалих доставили до лікарні, у третього констатували смерть. Ще двоє залишаються в шахті й не виходять на зв'язок.

"Триває рятувальна операція. Компанія надає психологічну допомогу співробітникам і сім'ям загиблих", – запевнив представник Tauron Wydobycie.

Вище гірниче управління в Катовіце спершу повідомляло про чотирьох загиблих у результаті аварії.

Tauron Wydobycie є третьою найбільшою гірничодобувною компанією за обсягами видобутку вугілля в Польщі. На трьох шахтах компанії працює понад 6300 людей.

Згідно з офіційними даними, з початку року в Польщі в результаті нещасних випадків на шахтах загинуло 11 людей, а минулого року зафіксували 36 нещасних випадків на шахтах зі смертельними наслідками.