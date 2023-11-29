В Польше возросло количество жертв аварии на шахте

Количество погибших в результате аварии на угольной шахте имени Собеского, что в городе Явожно на юге Польши, возросло до четырех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Авария произошла около 15:30 по местному времени: на глубине 500 метров под землей прорвало водопровод.

На месте инцидента в момент порыва работали шесть человек: четверо погибли, еще двое пострадали.

Tauron Wydobycie является третьей крупнейшей горнодобывающей компанией по объемам добычи угля в Польше. На трех шахтах компании работает более 6300 человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате аварии.