В Польше возросло количество жертв аварии на шахте
Среда, 29 ноября 2023, 08:22
Количество погибших в результате аварии на угольной шахте имени Собеского, что в городе Явожно на юге Польши, возросло до четырех.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Авария произошла около 15:30 по местному времени: на глубине 500 метров под землей прорвало водопровод.
На месте инцидента в момент порыва работали шесть человек: четверо погибли, еще двое пострадали.
Tauron Wydobycie является третьей крупнейшей горнодобывающей компанией по объемам добычи угля в Польше. На трех шахтах компании работает более 6300 человек.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате аварии.
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