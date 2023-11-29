З Мінкульту Словаччини вигнали посадовця, який пропонував проголосити Ісуса царем

Уряд Словаччини в середу, 29 листопада, підтримав пропозицію міністерки культури Мартіни Шимковічової про звільнення державного секретаря Штефана Куффи – причиною, ймовірно, стала особиста суперечка між двома.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Pravda.sk.

Куффа з Міністерства культури Словаччини перейшов на посаду в Міністерство навколишнього середовища, де, за збігом обставин, державним секретарем уже працює його син Філіп.

Міністр навколишнього середовища Томаш Тараба заявив, що перехід Куффи був його ідеєю, аби консолідувати у відомствах представників однієї партії (і Тараба, і Куффа представляють крайню праву Словацьку національну партію).

Але, за інформацією Pravda.sk, між Куффою і Шимковічовою сталась особиста суперечка через надто вільні висловлювання першого.

Зокрема, 13 листопада під час виступу в місті Трнава тодішній держсекретар Мінкульту запропонував "ініціювати якнайшвидше досягнення того, щоб Цар Ісус Христос був зведений на престол і став Королем Словаччини".

Ці слова тоді викликали резонанс у ЗМІ й змусили міністерку культури та словацьке католицьке духовенство заперечувати, що вони підтримують ці наміри.

Серед інших цікавих епізодів біографії Штефана Куффи, на які звернули увагу у ЗМІ – той факт, що на сайті міністерства він відкрито вказав, що має восьмеро дітей та 17 онуків (кількість онуків, за підрахунками, є рекордом серед чинних словацьких посадовців і політиків).

Нагадаємо, у Хорватії нещодавно звільнили міністра оборони Маріо Баножича після того, як він спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення.