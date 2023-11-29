Из Минкульта Словакии выгнали чиновника, который предлагал провозгласить Иисуса царем

Правительство Словакии в среду, 29 ноября, поддержало предложение министра культуры Мартины Шимковичовой об увольнении государственного секретаря Штефана Куффы – причиной, вероятно, стал личный спор между ними.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Pravda.sk.

Куффа из Министерства культуры Словакии перешел на должность в Министерство окружающей среды, где, по стечению обстоятельств, государственным секретарем уже работает его сын Филипп.

Министр окружающей среды Томаш Тараба заявил, что переход Куффы был его идеей, чтобы консолидировать в ведомствах представителей одной партии (и Тараба, и Куффа представляют крайне правую Словацкую национальную партию).

Но, по информации Pravda.sk, между Куффой и Шимковичовой произошел личный спор из-за слишком свободных высказываний первого.

В частности, 13 ноября во время выступления в городе Трнава тогдашний госсекретарь Минкульта предложил "инициировать скорейшее достижение того, чтобы Царь Иисус Христос был возведен на престол и стал Королем Словакии".

Эти слова тогда вызвали резонанс в СМИ и заставили министра культуры и словацкое католическое духовенство отрицать, что они поддерживают эти намерения.

Среди других интересных эпизодов биографии Штефана Куффы, на которые обратили внимание в СМИ – тот факт, что на сайте министерства он открыто указал, что имеет восемь детей и 17 внуков (количество внуков, по подсчетам, является рекордом среди действующих словацких чиновников и политиков).

Напомним, в Хорватии недавно уволили министра обороны Марио Баножича после того, как он вызвал дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще один получил серьезные ранения.