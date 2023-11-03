В Австрии разбился самолет, летевший из Хорватии, есть погибшие

Небольшой самолет разбился в лесу в Австрии по дороге из Загреба в Зальцбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении полиции Австрии в пятницу.

Все четверо пассажиров погибли в результате аварии спортивного самолета, который вылетел из столицы Хорватии Загреба в направлении Зальцбурга.

фото DPA

Как сообщила полиция, одномоторный самолет Cirrus SR20 потерпел крушение в четверг во второй половине дня в районе Санкт-Андра. Личности погибших пока не установлены.

По данным пожарной службы, очевидцы заметили аварию и известили о ней экстренные службы. Самолет был найден на пересеченной местности.

По словам полиции, причина аварии пока неясна. Для выяснения причин прокуратура Зальцбурга заказала привлечение эксперта по авиационным происшествиям, который выехал на место авиакатастрофы. Первые криминалистические мероприятия были проведены на месте в присутствии присяжного эксперта.

Расследование взяло на себя Государственное управление уголовной полиции Зальцбурга.

Телерадиокомпания ORF сообщила о сложных летных условиях из-за густых облаков и турбулентности в четверг.

Ранее сообщалось, что международный автобус разбился вблизи австрийского поселка Михельдорф, в результате чего погибла женщина. Среди пассажиров были и украинцы.

Перед этим стало известно, что на трассе вблизи Растенфельда в Нижней Австрии произошла серьезная авария, когда школьный автобус упал с моста.