Радник прем’єрки Італії звільнився після скандалу з дзвінком від російських пранкерів

Дипломатичний радник прем’єр-міністерки Італії Франческо Тало подав у відставку після того, як Джорджія Мелоні поговорила з російськими пранкерами Вованом і Лексусом.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на портал Il Sole 24 Ore, Мелоні заявила після засідання уряду Італії в п'ятницю.

Прем’єрка Італії назвала розмову з російськими пранкерами "легковажною справою, яка підставила державу".

"Під кінець телефонної розмови (з пранкерами. – Ред.) у мене виникли сумніви щодо теми українського націоналізму. У мене був сумнів, а не впевненість, я повідомила офісу дипломатичного радника, що щось не так, і я вважаю, що перевірка була поверхневою", – пояснила Мелоні.

Через це, додала вона, дипломатичний радник її уряду взяв на себе відповідальність за інцидент і подав у відставку – крок, який вона назвала "жестом відповідальності".

Раніше цього тижня стало відомо, що Джорджія Мелоні стала ще одною жертвою російських пранкерів, які зателефонували вже багатьом європейським посадовцям.

У розмові з Вованом і Лексусом, які видавали себе за голову комісії Африканського Союзу, прем'єрка Італії розповіла про відчуття "втоми" від України й недостатні зусилля ЄС по боротьбі з нелегальною міграцією.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект.

Минулого року Лексус і Вован визнали, що отримують гроші від "Газпрому" – державної російської компанії.