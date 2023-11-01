Російські пранкери зуміли організувати розмову з Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні стала ще одною жертвою російських пранкерів, які зателефонували вже багатьом європейським посадовцям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

13-хвилинний аудіозапис розмови, яка датується вереснем, опублікували в Мережі у середу російські пранкери "Вован" і "Лєксус" – Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, які до цього розіграли інших європейських посадовців.

Офіс Мелоні у своїй заяві висловив жаль щодо того, що її обманув самозванець, який видавав себе за голову Комісії Африканського Союзу. Дзвінок відбувся 18 вересня напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

Як пише Reuters, відповідаючи на запитання про повномасштабну війну Росії проти України, Мелоні заявила: "Я бачу, що існує велика втома, я маю сказати правду, з усіх боків. Ми (наближаємося) до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід".

"Проблема полягає в тому, щоб знайти вихід, який може бути прийнятним для обох сторін, не руйнуючи при цьому міжнародне право", – наводить агентство її слова.

У матеріалі Reuters також йдеться, що говорячи про позицію Італії, до якої першими прибувають багато мігрантів, які перетинають Середземне море, Мелоні висловила жаль, що міжнародні партнери роблять недостатньо для надання допомоги.

"Вони всі погоджуються з тим, що тільки Італія повинна вирішити цю проблему самотужки. Це дуже дурний спосіб мислення", – наводить агентство слова посадовиці.

Раніше у Держканцелярії Естонії заявили про підозри, що кільком європейським лідерам, зокрема естонській прем’єр-міністерці Каї Каллас, телефонували пранкери від імені Африканського союзу.

Перед цим повідомлялося, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен піймалася на розіграш сумнозвісних російських пранкерів, які зателефонували їй по відеозв’язку під чужим іменем – як раніше багатьом іншим європейським посадовцям.

Нагадаємо, що "Вован" і "Лєксус" з третьої спроби зуміли організувати розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а навесні 2022 року дзвонили тодішньому міністру оборони Британії Бену Воллесу від імені українського прем'єра.