Советник премьера Италии уволился после скандала со звонком от российских пранкеров

Дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало подал в отставку после того, как Джорджия Мелони поговорила с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Il Sole 24 Ore, Мелони заявила после заседания правительства Италии в пятницу.

Премьер Италии назвала разговор с российскими пранкерами "легкомысленным делом, которое подставило государство".

"Под конец телефонного разговора (с пранкерами. – Ред.) у меня возникли сомнения относительно темы украинского национализма. У меня было сомнение, а не уверенность, я сообщила офису дипломатического советника, что что-то не так, и я считаю, что проверка была поверхностной", – пояснила Мелони.

Поэтому, добавила она, дипломатический советник ее правительства взял на себя ответственность за инцидент и подал в отставку – шаг, который она назвала "жестом ответственности".

Ранее на этой неделе стало известно, что Джорджия Мелони стала еще одной жертвой российских пранкеров, которые позвонили уже многим европейским чиновникам.

В разговоре с Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за председателя комиссии Африканского Союза, премьер Италии рассказала об ощущении "усталости" от Украины и недостаточных усилиях ЕС по борьбе с нелегальной миграцией.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект.

В прошлом году Лексус и Вован признали, что получают деньги от "Газпрома" – государственной российской компании.