Смертельна стрілянина на кордоні Сербії з Угорщиною: поліція затримала шістьох осіб

Сербська поліція заарештувала шістьох осіб і вилучила автоматичну зброю після стрілянини між мігрантами на кордоні з Угорщиною, жертвами якої стали троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Правоохоронці затримали чотирьох громадян Афганістану і двох громадян Туреччини, підозрюваних у незаконному зберіганні зброї та вибухівки.

За останні кілька місяців сербська поліція кілька разів проводила рейди в прикордонній зоні, заарештовуючи підозрюваних у контрабанді людей і конфісковуючи зброю.

Сербський президент Александар Вучич заявив у п'ятницю, що Сербія може ввести війська, "щоб виправити це".

Сербсько-угорський прикордонний район лежить на так званому Балканському сухопутному шляху міграції до Західної Європи. У прикордонній зоні розрослися банди контрабандистів, які часто вступають у сутички.

Напередодні поблизу кордону Сербії з Угорщиною сталася стрілянина між мігрантами, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна була поранена.