Сербская полиция заявила о семи арестах и сотнях найденных мигрантов

Полиция Сербии в пятницу объявила, что по итогам операции по борьбе с нелегальной миграцией в течение этой недели задержали семь человек, подозреваемых в контрабанде людей.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Масштабные рейды правоохранителей в лесах у границы с Венгрией начались после того, как в минувшую субботу на границе произошла стрельба, в которой трое мигрантов погибли и один человек получил ранения.

В четверг полиция заявила, что обнаружили всего 738 нелегальных мигрантов, которые надеялись дальше попасть в ЕС. Часть нашли у границы с Венгрией, но большинство – у болгарской границы.

Задержали семь человек, которых подозревают в содействии нелегальному пересечению границы. Аресты осуществили в Белграде и городе Суботица возле венгерской границы.

Правоохранители заявляют, что за содействие с пересечением границы мигранты платят по 2350 евро с человека.

Сербия является ключевой страной на так называемом "балканском" миграционном маршруте в ЕС. Поток нелегальной миграции на нем обычно возрастает с наступлением осени, когда штормовая погода делает путь через Средиземное море слишком рискованным.

В последнее время на границе Сербии с Венгрией участились столкновения и стрельба из-за выяснения отношений между бандами контрабандистов.

Как известно, ряд стран Центрально-Восточной Европы возобновили контроль на внутренних границах в пределах Шенгенской зоны для противодействия нелегальной миграции.