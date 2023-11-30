Глава МЗС Британії закликав збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні перемогти

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні на шляху до перемоги у війні проти РФ.

Його заяву на засіданні НАТО у Брюсселі наводить The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон зазначив, що НАТО здатний протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ, додавши, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську.

Глава британського МЗС закликав країни-члени Альянсу використати свою колективну перевагу для надання Україні достатньої кількості зброї.

Він сказав, що члени Альянсу повинні прагнути підписати більше багаторічних угод з різними країнами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво, аби задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки.

"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. Я буду домагатися консенсусу щодо цієї позиції тут, в НАТО", – сказав міністр перед початком зустрічі.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що отримав підтвердження від колег з держав НАТО про готовність до об'єднання їхніх оборонно-промислових комплексів, що також передбачає й інтеграцію українського ОПК.

Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічі міністрів НАТО також заперечили заяви, що керівництво ЗСУ не має плану війни.