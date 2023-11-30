Глава МИД Британии призвал увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников коллективно увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине на пути к победе в войне против РФ.

Его заявление на заседании НАТО в Брюсселе приводит The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что НАТО способен продержаться дольше в поддержке Украины, чем на это надеется РФ, добавив, что совокупная экономическая мощь Альянса в 30 раз превышает российскую.

Глава британского МИД призвал страны-члены Альянса использовать свое коллективное преимущество для предоставления Украине достаточного количества оружия.

Он сказал, что члены Альянса должны стремиться подписать больше многолетних соглашений с различными странами, чтобы убедить производителей вооружений увеличить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины по крайней мере на следующие два года.

"Две недели назад я был в Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасную агрессию Путина. Я буду добиваться консенсуса относительно этой позиции здесь, в НАТО", – сказал министр перед началом встречи.

Напомним, накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что получил подтверждение от коллег из государств НАТО о готовности к объединению их оборонно-промышленных комплексов, что также предусматривает и интеграцию украинского ОПК.

Как сообщала "Европейская правда", на встрече министров НАТО также опровергли заявления, что руководство ВСУ не имеет плана войны.