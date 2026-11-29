На дострокових парламентських виборах в Іспанії станом на 14:00 явка становила 45,7% – це найвищий показник на загальних виборах у країні з моменту відновлення демократії.

Про це свідчать дані іспанського Міністерства внутрішніх справ, передає "Європейська правда".

Явка у 45,75% перевищує попередній рекорд, встановлений у червні 1993 року, коли до 14:00 проголосувало 41,8% виборців. Загалом на виборах у неділю вже проголосували понад 16 мільйонів виборців з майже 36 мільйонів іспанців, які мають право голосу.

Найвища явка виборців була зафіксована в автономній спільноті Валенсія – 50,94%.

Центральне питання цих виборів полягає в тому, чи втратить владу прем'єр-міністр Педро Санчес та його Соціалістична партія. Вони зіштовхнуться у протистоянні з опозиційною Народною партією Альберто Нуньєса Фейхоо, яка, за даними опитувань, здобуде лідерство, але навряд чи зможе забезпечити собі абсолютну більшість.

Очікується, що у разі перемоги Фейхоо сформує більшість з ультраправою партією Vox. Vox, яку очолює Сантьяго Абаскаль, виступає проти військової допомоги Україні та відправлення іспанських військових в рамках гарантій безпеки.

Тим часом Санчес заявив, що впевнений у перемозі соціалістів. В ефірі радіостанції Cadena SER у п'ятницю він сказав, що не може уявити поразки своєї партії.

Зробивши житлову кризу головною темою кампанії, Санчес намагався відвернути увагу від звинувачень у корупції на адресу свого найближчого оточення та критики дій уряду під час міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки. Тоді протягом 48 годин з сусіднього Марокко у Сеуту прибули близько 80 тисяч людей.

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