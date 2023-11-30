Українська делегація вчинила демарш під час виступу Лаврова

Українська делегація залишила зал засідань міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати глава МЗС Росії Сергєй Лавров.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

скриншот "Європейської правди"

Українська делегація у повному складі вийшла з зали, коли російський міністр почав свій виступ.

При цьому Україну підтримали і кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Після завершення виступу Лавров одразу залишив зал засідань.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч главу МЗС РФ Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова. Не з’явився на засіданні і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.