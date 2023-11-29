Ще кілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ через Лаврова – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав підтвердження від кількох колег про те, що вони не приїдуть на зустріч міністрів ОБСЄ на знак протесту.

Про це він заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба наголосив, що Україна, Литва, Латвія та Естонія, які публічно оголосили про бойкот засідання у Північній Македонії – це не повний список міністрів, які туди не приїдуть.

"Країн, які не згодні з участю Лаврова – більше, ніж чотири", – заявив міністр.

За словами Кулеби, він вже отримав запевнення ще кількох колег, які уникнуть участі у спільному з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим засіданні у Скоп’є.

"Є чотири країни, які заявили, які не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ. Але є також міністри, які підійшли до мене і сказали, що вони тут (на зустрічі НАТО у Брюсселі) є, а там (у Скоп’є) їх не буде, але не хочуть це заявляти публічно. Є також ті міністри, хто буде у середу на вечері, де Лаврова не буде, але не будуть на самому засіданні у четвер", – розповів Кулеба.

Міністр, утім, підкреслив, що не хоче критикувати Північну Македонію попри те, що саме її рішення запросити Лаврова на зустріч і видати йому візи призвело до кризи. "Я хочу стати на захист македонців, які весь рік підтримували Україну", – заявив міністр.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у четвер МЗС України оголосило про відмову міністра від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Деякі держави ухвалили інше рішення. Наприклад, влада Болгарії відкрила небо для літака з Лавровим.