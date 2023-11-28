Глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ через участь РФ

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України бойкотуватимуть міністерське засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сергєя Лаврова.

Як пише "Європейська правда", про це у спільній заяві сказали міністри закордонних справ країн Балтії – Латвії Кріш'яніс Каріньш, Литви Габріелюс Ландсбергіс та Естонії Маргус Тсахкна.

За їхніми словами, присутність Лаврова ризикує легітимізувати агресора Росію як законного члена спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які скоює РФ, та примиритися з кричущим порушенням і неповагою Росії до основоположних принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Агресивна війна та звірства РФ проти її суверенного та мирного сусіда України грубо порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, і є нападом на ОБСЄ та її основоположні принципи", – заявили міністри.

У заяві йдеться, що ОБСЄ спочатку була створена для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам та збереження миру, тоді як Росія своїми незаконними та жорстокими діями знову й знову доводить, що вона не є партнером Європи у сфері безпеки.

"Насправді, сьогодні Європа потребує безпеки від Росії і проти Росії, а не разом з нею", – заявили вони.

Як зазначив Тсахкна, Росія скористається цією можливістю для поширення своєї пропаганди та підриву єдності Заходу.

Він наголосив, що Естонія не може сидіти за одним столом з агресором та нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести присутність Лаврова, адже це суперечить європейським фундаментальним принципам.

"Річ у тім, що поки в Скоп'є проходить зустріч ОБСЄ, російська військова машина нападає на невинних українців та депортує дітей, не змигнувши оком. Місце Лаврова – у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", – підкреслив Тсахкна.

У вівторок стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

Нагадаємо, минулого тижня Росія разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступною головуючою країною в ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

Минулого тижня уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російського літака, що перевозитиме делегацію РФ для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ. Болгарія підтвердила, що для цього дозволила його проліт через свій повітряний простір – попри те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни закрили можливість перельотів для російських літаків.