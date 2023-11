Украинская делегация совершила демарш во время выступления Лаврова

Украинская делегация покинула зал заседаний министерской встречи ОБСЕ в Скопье, когда начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Украинская делегация в полном составе вышла из зала, когда российский министр начал свое выступление.

При этом Украину поддержали и несколько других делегаций, перечень которых пока неизвестен.

Лавров, выступавший на русском, в какой-то момент прервался и, очевидно, отреагировал на происходящее в зале на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня наедине, пожалуйста? Спасибо".

During his speech at the OSCE meeting, Russian Foreign Minister Lavrov asked to 'leave him alone". In turn, a number of ministers during his speech decided to leave the hall so they didn't have to listen to Lavrov any further.



He accused NATO and the European Union states of… pic.twitter.com/sEcGzYvknk