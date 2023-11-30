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Украинская делегация совершила демарш во время выступления Лаврова

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Четверг, 30 ноября 2023, 13:58

Украинская делегация покинула зал заседаний министерской встречи ОБСЕ в Скопье, когда начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Украинская делегация в полном составе вышла из зала, когда российский министр начал свое выступление.

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скриншот "Европейской правды"

При этом Украину поддержали и несколько других делегаций, перечень которых пока неизвестен.

Лавров, выступавший на русском, в какой-то момент прервался и, очевидно, отреагировал на происходящее в зале на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня наедине, пожалуйста? Спасибо".

После завершения выступления Лавров сразу покинул зал заседаний.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра Дмитрия Кулебы от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Впоследствии главы МИД стран Балтии и Польши присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда Лаврова. Не появился на заседании и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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