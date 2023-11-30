Украинская делегация совершила демарш во время выступления Лаврова

Украинская делегация покинула зал заседаний министерской встречи ОБСЕ в Скопье, когда начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Украинская делегация в полном составе вышла из зала, когда российский министр начал свое выступление.

скриншот "Европейской правды"

При этом Украину поддержали и несколько других делегаций, перечень которых пока неизвестен.

Лавров, выступавший на русском, в какой-то момент прервался и, очевидно, отреагировал на происходящее в зале на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня наедине, пожалуйста? Спасибо".

During his speech at the OSCE meeting, Russian Foreign Minister Lavrov asked to 'leave him alone". In turn, a number of ministers during his speech decided to leave the hall so they didn't have to listen to Lavrov any further.



He accused NATO and the European Union states of… pic.twitter.com/sEcGzYvknk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2023

После завершения выступления Лавров сразу покинул зал заседаний.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра Дмитрия Кулебы от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Впоследствии главы МИД стран Балтии и Польши присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда Лаврова. Не появился на заседании и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.