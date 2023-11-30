Глава МЗС Естонії застеріг естонців від підписання декларацій лояльності Росії

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна застеріг жителів Естонії від підписання пропонованого договору про лояльність при поїздках до Росії, оскільки це може мати серйозні наслідки в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Зараз, якщо ви подивитеся на цю (російську. – Ред.) ініціативу, вона вимагає присяги на вірність їхньому підходу до історії, їхньому підходу до світу, по суті, також присяги на вірність агресії, яка здійснюється сьогодні.

І я точно не рекомендую жодному естонцю її підписувати, тому що в якийсь момент десь з'являється документ, де людина погодилася з усім тим, що сьогодні здійснює Росія – порушенням міжнародного права, геноцидом, депортацією дітей, агресією.

І якщо хтось поставив свій підпис, що він дійсно підтримує все це, то він насправді є людиною, яка підтримує агресію, і це може мати дуже серйозні наслідки", – сказав Тсахкна.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в середу, що готує проєкт, який вимагатиме від іноземців, які в'їжджають в країну, підписувати "договір про лояльність".

Цим договором в РФ зобов'язують утримуватися від критики офіційної внутрішньої і зовнішньої політики Росії, жодним чином не дискредитувати органи влади і посадових осіб, а крім того, іноземці, які підписали договір, зобов'язуються не пропагувати "нетрадиційні сексуальні стосунки" і не принижувати такі цінності, як "шлюб як союз між чоловіком і жінкою".

Законопроєкт також забороняє так зване "спотворення історичної правди" в контексті Другої світової війни.

Російська влада називає "спотворенням історичної правди" різні інтерпретації війни, в яких йдеться про співпрацю між СРСР і нацистською Німеччиною у формі пакту Молотова-Ріббентропа або підкреслюється роль інших союзників (таких як США і Британія) поряд з СРСР у розгромі нацистської Німеччини.

Естонія в четвер також укотре застерегла своїх громадян від "будь-яких поїздок" до Росії на тлі планів можливого тимчасово закриття кордону через побоювання щодо напливу мігрантів.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон Фінляндії з РФ повністю закрився до 13 грудня – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Уряд пішов на такий безпрецедентний крок після того, як на КПП почали масово прибувати шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали на виїзд людей, які не мали необхідних документів для в'їзду до ЄС.

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