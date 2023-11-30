Глава МИД Эстонии предостерег эстонцев от подписания деклараций лояльности России

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна предостерег жителей Эстонии от подписания предлагаемого договора о лояльности при поездках в Россию, поскольку это может иметь серьезные последствия в Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Сейчас, если вы посмотрите на эту (российскую. – Ред.) инициативу, она требует присяги на верность их подходу к истории, их подходу к миру, по сути, также присяги на верность агрессии, которая осуществляется сегодня.

И я точно не рекомендую ни одному эстонцу ее подписывать, потому что в какой-то момент где-то появляется документ, где человек согласился со всем тем, что сегодня осуществляет Россия – нарушением международного права, геноцидом, депортацией детей, агрессией.

И если кто-то поставил свою подпись, что он действительно поддерживает все это, то он на самом деле является человеком, который поддерживает агрессию, и это может иметь очень серьезные последствия", – сказал Тсахкна.

Министерство внутренних дел России объявило в среду, что готовит проект, который потребует от иностранцев, въезжающих в страну, подписывать "договор о лояльности".

Этим договором в РФ обязывают воздерживаться от критики официальной внутренней и внешней политики России, никоим образом не дискредитировать органы власти и должностных лиц, а кроме того, подписавшие договор иностранцы обязуются не пропагандировать "нетрадиционные сексуальные отношения" и не унижать такие ценности, как "брак как союз между мужчиной и женщиной".

Законопроект также запрещает так называемое "искажение исторической правды" в контексте Второй мировой войны.

Российские власти называют "искажением исторической правды" такие интерпретации войны, в которых говорится о сотрудничестве между СССР и нацистской Германией в форме пакта Молотова-Риббентропа, или подчеркивается роль других союзников (таких как США и Великобритания) наряду с СССР в разгроме нацистской Германии.

Эстония в четверг также в очередной раз предостерегла своих граждан от "любых поездок" в Россию на фоне планов возможного временно закрытия границы из-за опасений относительно наплыва мигрантов.

Напомним, 30 ноября граница Финляндии с РФ полностью закрылась до 13 декабря – продолжится только движение грузов по железной дороге.

Правительство пошло на такой беспрецедентный шаг после того, как на КПП начали массово приходить искатели убежища. Ранее российские пограничники не пропускали на выезд людей, которые не имели необходимых документов для въезда в ЕС.

Читайте также: Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.