Естонців знову попросили не їхати до Росії

Естонія в четвер укотре застерегла своїх громадян від "будь-яких поїздок" до Росії на тлі планів можливого тимчасово закриття кордону через побоювання щодо напливу мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Естонське Міністерство закордонних справ заявило, що країна "може тимчасово закрити свої пункти перетину кордону в найкоротші терміни через потенційний міграційний тиск" з боку Росії.

Міністерство порадило естонцям "розглянути необхідність перебування в Росії й повернення до Естонії, якщо це можливо".

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна окремо заявив журналістам, що "чітко рекомендується більше не їздити до Росії".

"Якщо Естонія тимчасово закриє свій кордон, ті, хто в цей час перебуватиме в Росії, не зможуть повернутися назад", – додав він.

Естонія має 333-кілометровий кордон із Росією, на якому наразі відкрито шість пунктів пропуску.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон Фінляндії з РФ повністю закрився до 13 грудня – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Уряд пішов на такий безпрецедентний крок після того, як на КПП почали масово приходити шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали на виїзд людей, які не мали необхідних документів для в'їзду до ЄС.

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