У Чорногорії домовились про початок перепису населення

Уряд Чорногорії призначив перепис населення, який ще на етапі оголошення наміру зазнало критики з боку опозиції, на 3-18 грудня – дати змістити на три дні пізніше під тиском опозиційних сил.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Чорногорська влада оголосила про перенесення перепису на три дні напередодні, 29 листопада, після консультацій із парламентською більшістю та найбільшою опозиційною силою – Демократичною партією соціалістів (ДПС).

ДПС заявляла, що не буде брати участі в процесі, поки не виконають її вимоги: збільшать кількість працівників, відповідальних за перепис, а також забезпечать гарантії захисту даних громадян, які збиратимуться й оброблятимуться.

Прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що влада й опозиція матимуть однакову кількість працівників, а програмне забезпечення, через яке здійснюватиметься опитування, має достатній рівень захисту для перевірки даних.

Зрештою, він оголосив, що більшість партій коаліції погодились перенести опитування на три дні, й ДПС, а також інші опозиційні сили підтримали таке рішення.

Питання перепису населення Чорногорії викликало напругу в суспільстві на тлі переговорів про формування нового уряду через п’ять місяців після виборів.

Опозиція – переважно прочорногорські партії – стверджували, що чинний уряд на чолі з виконувачем обов’язків прем’єра Дрітаном Абазовичем, а також майбутній кабмін будуть просербськими. Тому перепис насправді спрямований на штучне збільшення кількості Сербів у Чорногорії й, відповідно, підрив державності країни.

Детальніше про це – у статті Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні.