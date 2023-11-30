В Черногории договорились о начале переписи населения

Правительство Черногории назначило перепись населения, которая еще на этапе объявления намерения подверглась критике со стороны оппозиции, на 3-18 декабря – даты сместили на три дня позже под давлением оппозиционных сил.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Черногорская власть объявила о переносе переписи на три дня накануне, 29 ноября, после консультаций с парламентским большинством и крупнейшей оппозиционной силой – Демократической партией социалистов (ДПС).

ДПС заявляла, что не будет участвовать в процессе, пока не выполнят ее требования: увеличат количество работников, ответственных за перепись, а также обеспечат гарантии защиты данных граждан, которые будут собираться и обрабатываться.

Премьер Черногории Милойко Спаич заявил, что власть и оппозиция будут иметь одинаковое количество работников, а программное обеспечение, через которое будет осуществляться опрос, имеет достаточный уровень защиты для проверки данных.

В конце концов, он объявил, что большинство партий коалиции согласились перенести опрос на три дня, и ДПС, а также другие оппозиционные силы поддержали такое решение.

Вопрос переписи населения Черногории вызвал напряжение в обществе на фоне переговоров о формировании нового правительства через пять месяцев после выборов.

Оппозиция – преимущественно прочерногорские партии – утверждали, что действующее правительство во главе с исполняющим обязанности премьера Дританом Абазовичем, а также будущий кабмин будут просербскими. Поэтому перепись на самом деле направлена на искусственное увеличение количества сербов в Черногории и, соответственно, подрыв государственности страны.

Подробнее об этом – в статье Референдум в пользу "сербского мира": как черногорцы могут стать меньшинством в своей стране.