У Чорногорії вимагають перенести перепис населення через напругу у суспільстві

Ради національних меншин та громад Чорногорії, а також опозиція звернулися до уряду та інших інституцій з проханням відкласти перепис населення, який має пройти з 1 по 15 листопада, щоб створити належні умови для його проведення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Мета звернення – створити належні умови для проведення перепису, насамперед функціональних інституцій, повного інформування громадян, залучення зацікавленої громадськості та суб’єктів, які зроблять процес прозорим та інклюзивним.

Ініціатори звернення вважають, що процес перепису населення буде супроводжувати нова соціальна напруга, якасуперечить вільному волевиявленню громадян.

З іншого боку, найсильніша опозиційна прочорногорська Демократична партія соціалістів, а також соціал-демократи та Ліберальна партія вимагають перенести перепис через, як вони вважають, зруйновану інституційну систему та високу політичну напругу в Чорногорії. Вони звернулися до Єврокомісії та Євростату з проханням долучитися до процесу.

Підписанти звернення вважають, що компетентні органи не можуть забезпечити необхідні технічні передумови у встановлений термін до 1 листопада, щоб процес пройшов безперебійно та на повну потужність.

Відповідне звернення прем’єр-міністру Дрітану Абазовичу передали президенти Боснійської ради, Національної ради албанців, Хорватської національної ради, Ради мусульман та Ради ромів.

У зверненні вказано, що процес перепису заплановано під час перехідного періоду у владі, коли уряд з технічним мандатом має змінити новий уряд, який ще не сформований, що говорить про вкрай нестабільну політичну та суспільну ситуацію.

Політичні партії сербів у Чорногорії наполягають на проведенні перепису, оскільки очікують, що після зміни влади більшість громадян Чорногорії декларуватимуть себе сербами, що, як вони заявили, "поверне Чорногорії її сербську ідентичність".

Згідно з останнім переписом населення 2011 року, в Чорногорії проживає 45% чорногорців, 29% сербів, 9% боснійців, 5% албанців, 3% мусульман та по одному відсотку хорватів і ромів.

Раніше повідомляли, що у Чорногорії через понад п'ять місяців після парламентських виборів партії наблизилися до угоди про склад нового уряду.

Нагадаємо, про підсумки виборів у Чорногорії "Європейська правда" розповідала у статті: Перемога з невідомими: чому проросійські сили Чорногорії зберегли шанси на реванш.