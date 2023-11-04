ЗМІ: Главі МЗС Хорватії довелось вибачатися за спробу поцілувати Бербок
Субота, 4 листопада 2023, 10:12
Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман напередодні потрапив у скандал після того, як спробував поцілувати свою німецьку колегу Анналену Бербок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Інцидент стався під час позування для групового фото. Спочатку хорватський міністр намагався потиснути руку Бербок, а потім спробував її поцілувати. У цей час німецька міністерка ухилилася від поцілунку.
Цей інцидент викликав значний резонанс, зокрема у Хорватії. Найбільша хорватська газета "Jutarnji list" вийшла з заголовками: "Ганьба".
Як зазначає Bild, Грліч-Радман спізнився на фотосесію і таким чином намагався привітатися з Бербок.
Після цього хорватський міністр вибачився, заявивши, що хотів "тепло" привітати колегу.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм багаторічним партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування.