ЗМІ: Главі МЗС Хорватії довелось вибачатися за спробу поцілувати Бербок

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман напередодні потрапив у скандал після того, як спробував поцілувати свою німецьку колегу Анналену Бербок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Інцидент стався під час позування для групового фото. Спочатку хорватський міністр намагався потиснути руку Бербок, а потім спробував її поцілувати. У цей час німецька міністерка ухилилася від поцілунку.

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Цей інцидент викликав значний резонанс, зокрема у Хорватії. Найбільша хорватська газета "Jutarnji list" вийшла з заголовками: "Ганьба".

Як зазначає Bild, Грліч-Радман спізнився на фотосесію і таким чином намагався привітатися з Бербок.

Після цього хорватський міністр вибачився, заявивши, що хотів "тепло" привітати колегу.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм багаторічним партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування.